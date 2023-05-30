Путин назвал терактом атаку беспилотников на жилые здания в Москве

Об этом президент России Владимир Путин заявил 30 мая на выставке, посвященной креативной экономике.

«Киевский режим выбрал путь попыток запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явно признак террористической деятельности», — отметил президент.

ПВО при атаке беспилотников на Москву сработала штатно, однако «есть еще над чем работать», продолжил президент. Он отметил, что Россия уже сталкивалась с подобными проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии.

«И просто несопоставима территория самой авиабазы нашей на Хмеймиме и Москвы — огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать», — заявил Путин.

По словам главы государства, Украина таким образом провоцирует Россию на зеркальные действия.

«Мы знаем, что у них на уме. Понятно, что, вот, что бы мы ни говорили, всегда будут искать виноватых именно в России. Но это не так. В 2014 году именно киевский режим развязал войну на Донбассе. И не мы используем эти средства, которые используют украинские воротилы. Лишнее подтверждение тому — это атака на мирные объекты в Москве», — объяснил президент.

Путин подтвердил, что несколько дней назад был нанесен удар по штабу военной разведки Украины.

«Мы уже говорили о возможностях нанесения ударов по штабам принятия решения, по центрам принятия решения. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому были нанесены удары два-три дня назад», — пояснил президент.

НАТО обманула Россию — она обещала не расширяться на восток, продолжил Путин. В период становления независимой Украины страна с самого начала объявила себя нейтральным государством, отметил президент.

«Вместо этого постепенно-постепенно встали на другой путь присоединения к НАТО, организации, которая враждебна к России и создавалась исключительно для борьбы с СССР и Россией. А в 2008 году без всяких внешних признаков какой-то напряженности военно-политической объявили о том, что вступают в НАТО, хотят вступить в НАТО. А западные страны, страны альянса в Бухаресте, по-моему, на саммите объявили о том, что для Украины двери в НАТО открыты. Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток, да еще и до Украины добрались», — цитирует Владимира Путина РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 30 мая беспилотники атаковали несколько зданий в Москве. Дроны атаковали жилые многоэтажки на Ленинском проспекте, улицах Профсоюзной и Аталасова в Новой Москве. В домах выбиты окна.