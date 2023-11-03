Путин назвал «свинством» организацию Западом еврейских погромов в РФ

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с членами Общественной палаты России.

Президент РФ Владимир Путин назвал «невероятным свинством» попытки Запада организовать руками Украины еврейские погромы в России.

«Меня удивляет позиция этих заокеанских деятелей: они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Ну просто невероятное свинство! Даже не знаю, как назвать. Извращение сознания какого-то. Это говорит о том, что на самом деле они преследуют свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран» — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Глава государства также сообщил, что российские власти в соответствии с законом отреагируют на события в Дагестане.

«Для Дагестана… это, не думаю, что какая-то тенденция главная. Это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом в соответствии с российскими законами отреагировать. Мы это сделаем, конечно», — цитирует президента RT.

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