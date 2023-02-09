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Путин назвал Россию лучшей страной в мире

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-nazval-rossiyu-luchshej-stranoj-v-mire
Путин назвал Россию лучшей страной в мире
Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 9 февраля на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, обратив внимание на выступление гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберта Уразова.

«Вы когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу: «В других странах — лучших в мире…», и дальше пошли по тексту. Лучшая в мире страна — это Россия! Надеюсь, что вы оговорились просто», — сказал Путин.

При этом президент подчеркнул, что властям страны есть над чем работать, но для этого нужны кадры самой высшей квалификации, сообщает RT.

Читайте также: Путин поручил до апреля проработать финансирование строительства трассы между Сочи и Джубгой. Об этом говорится в перечне опубликованных на сайте Кремля поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания по экономическим вопросам.

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