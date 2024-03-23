Путин назвал произошедшее в «Крокус Сити Холле» массовым убийством мирных людей

Президент России Владимир Путин 23 марта обратился к народу с телеобращением в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Он подчеркнул, что произошедшее в «Крокус Сити Холле» — это не просто тщательно спланированный теракт, а организованное массовое убийство мирных людей.

«Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое.

«Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. Мы знаем, что такое угроза терроризма. Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль и готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом — международным терроризмом, со всеми его проявлениями. Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет», — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что общий долг граждан РФ сейчас — объединиться, «быть вместе, в одном строю».

«Верю, так и будет. Потому что никто и ничто не сможет поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество. Силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в нашем многонациональном обществе. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас», — заключил Путин.

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