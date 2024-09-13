Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом России в республике Маврикий

Соответствующий указ опубликован 13 сентября на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Маврикий.

Согласно другому указу, глава государства освободил от этих обязанностей посла Константина Климовского.

По словам Ирады Зейналовой, в воскресенье, 15 сентября, она последний раз проведет итоговый эфир своей программы на федеральном телеканале и завершит карьеру журналиста.

«Эмоции были, я даже не могу их описать, потому что, с одной стороны, я много для этого сделала, я много работала, я очень этого хотела. С другой стороны, это огромная ответственность и это огромное доверие», — сказала Зейналова.

Телеведущая подчеркнула, что будет стараться оправдать возложенные на нее ожидания на новой работе.

«Одно дело — заниматься международной тематикой, закончить академию и стремиться к этому, а другое дело — уже именно получить этот кредит доверия», — цитирует журналистку РИА «Новости».

Маврикий — это небольшое государство на островах в Индийском океане. По данным на 2022 год, там живут чуть более 1,2 млн человек. Ближайший сосед — остров Мадагаскар, находящийся на расстоянии в почти 900 км.

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