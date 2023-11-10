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Путин назначил новых судей в Краснодарском крае, Крыму и Адыгее

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-naznachil-novyh-sudej-v-krasnodarskom-krae-krymu-i-adygee
Путин назначил новых судей в Краснодарском крае, Крыму и Адыгее
Фото пресс-службы Южного окружного военного суда

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 10 ноября.

Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Судьей Краснодарского краевого суда стал Александр Авилов, Арбитражного суда Краснодарского края — Алена Черноусова. Нальбия Чундышко назначили судьей Майкопского горсуда.

Зампредседателя Евпаторийского гордсуда в Крыму стал Алексей Нанаров, судьей Феодосийского горсуда — Сергей Пучков.

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