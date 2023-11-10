Путин назначил новых судей в Краснодарском крае, Крыму и Адыгее
Политика
10.11.2023 09:56
Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 10 ноября.
Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Судьей Краснодарского краевого суда стал Александр Авилов, Арбитражного суда Краснодарского края — Алена Черноусова. Нальбия Чундышко назначили судьей Майкопского горсуда.
Зампредседателя Евпаторийского гордсуда в Крыму стал Алексей Нанаров, судьей Феодосийского горсуда — Сергей Пучков.
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