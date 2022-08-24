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Путин назначил единовременную выплату 10 тыс. рублей родителям школьников на Донбассе

Политика
24.08.2022 16:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-naznachil-edinovremennuyu-vyplatu-10-tys-rublej-roditelyam-shkolnikov-na-donbasse
Путин назначил единовременную выплату 10 тыс. рублей родителям школьников на Донбассе
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Президент России поручил Правительству РФ единовременно выплатить по 10 тыс. рублей родителям школьников в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

Единовременную выплату получат родители учащихся в возрасте от шести до 18 лет. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Кремля 24 августа.

«Обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от шести до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2022 г.), проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 года», — говорится в документе.

Ответственным за исполнение поручения назначили председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

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