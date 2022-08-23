Кондратьев: все учителя Кубани к 1 сентября получат краевые выплаты в размере 5 тыс. рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом глава губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил во время краевого совещания научно-педагогической общественности.

Глава региона отметил, что учителей даже самая современная школа будет обычным зданием.

«Чтобы поддержать педагогов, мы приняли решение к началу учебного года предоставить им по 5 тыс. рублей. Эту новую выплату получат все учителя кубанских школ», — сказал губернатор.

Вице-губернатор Анна Минькова добавила, что выплаты начнут поступать с 25 августа.

Также во время совещания обсудили обновление образовательных учреждений в регионе. Вениамин Кондратьев отметил, что муниципалитеты принимают активное участие в федеральных и краевых программах, в рамках которых модернизируют и благоустраивают школы.

«В этом году мы удвоили финансирование на капитальный ремонт — направили 2,9 млрд рублей. Эти средства позволят привести в порядок более 800 школ», — добавил глава региона.

Работы в среднеобразовательных учреждениях проводят каждый год поэтапно — обновляют кровли, фасады, окна, кабинеты, актовые и спортивные залы, пищеблоки и столовые, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: до конца 2024 года в Краснодарском крае построят 29 новых школ.