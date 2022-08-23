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Кондратьев: до конца 2024 года в Краснодарском крае построят 29 новых школ

Общество
23.08.2022 18:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-do-kontsa-2024-goda-v-krasnodarskom-krae-postroyat-29-novyh-shkol
Кондратьев: до конца 2024 года в Краснодарском крае построят 29 новых школ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 23 августа на совещании научно-педагогической общественности региона.

По словам губернатора, с 2015 года в крае построили 66 школ, еще 9 построят до конца года.

«Мы набрали хорошие темпы, тем не менее, 200 тыс. детей будут заниматься во вторую смену. Мы должны создать комфортные условия обучения для всех школьников, как в городах, так и в сельской местности. Решить вопрос с дефицитом мест помогают федеральная поддержка, реализация нацпроектов и краевых программ. Благодаря им до конца 2024 года в регионе построим еще 29 новых школ», — добавил глава региона.

Вениамин Кондратьев также сообщил о том, что в этом году на финансирование кубанской системы образования направили почти 135 млрд рублей. Это на 23 млрд рублей больше, чем в 2021 году.

Вице-губернатор Анна Минькова добавила, что 1 сентября за парты сядут 760 тыс. детей, а за последние 7 лет число школьников на Кубани выросло на 190 тыс. человек.

«За это время Краснодарский край смог сделать серьезный рывок — ввести 43 тыс. новых школьных мест. Такую динамику важно сохранять. Потому что сегодня только в Краснодаре необходимо еще 70 тыс. мест, в Сочи — 25 тыс. мест», — цитирует замглавы региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

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