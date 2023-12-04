Путин: наша страна не имеет враждебных намерений к другим государствам

Об этом президент России сказал на церемонии приема верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств, которая прошла 4 декабря в Александровском зале Большого кремлевского дворца.

Владимир Путин отметил, что Россия продолжает придерживаться последовательного, независимого и принципиального курса во внешней политике.

«Наша страна не имеет предвзятых, и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было. И, конечно, рассчитываем, что все международные партнеры в отношениях с нами, будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов», — сказал президент.

Путин добавил, что российские власти открыты к партнерству со всеми странами мира, без исключения, сообщает пресс-служба Кремля.

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