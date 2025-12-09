Путин: нарушающие ПДД курьеры представляют опасность для окружающих

Президент России Владимир Путин накануне Международного дня прав человека провел ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В ходе видеоконференции член СПЧ Марина Ахмедова рассказала главе государства о проблеме с СИМ на тротуарах.

После ее выступления Владимир Путин отметил, что порядок движения на улицах городов должен быть отрегулирован, и подчеркнул, что разбираться с движением пользователей СИМ должны прежде всего местные и региональные власти.

«Вы правы, что же, если на вас с большой скоростью, достаточно большой для пешехода, 30-40 км/ч, несется нечто упакованное передним лобовым стеклом, какой-то крышей, ну и вообще довольно тяжелое какое-то металлическое изделие, то оно, конечно, представляет опасность для граждан», — сообщил президент России.

Владимир Путин поделился, что иногда передвигается по улицам без сопровождения кортежа и видит, «что происходит с этой доставкой».

«Конечно, они представляют опасность для граждан. И, разумеется, прежде всего местные, региональные власти должны с этим разобраться. Надо сделать это в том числе, наверное, и с помощью Министерства внутренних дел. Такие поручения прямо завтра сформулирую еще раз», — подчеркнул президент России.

Читайте также: в Краснодаре за год выписали 33 тыс. штрафов пользователям электросамокатов. Всего с начала года в Краснодаре произвели 6,9 млн поездок на шеринговых самокатах. Средний возраст пользователей СИМ — 29 лет.

Подпишись, здесь всегда интересно.