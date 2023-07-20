Путин наградил тренера Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент Владимир Путин 20 июля наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени главного тренера национальной сборной по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.

Указ о награждении главы Всероссийской федерации художественной гимнастики опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. До этого тренер была удостоена разными степенями ордена в 2005, 2008 и 2018 годах.

Таким образом Винер-Усманова стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Она отметит свой юбилей 30 июля, ей исполнится 75 лет.

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