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Путин наградил тренера Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-nagradil-trenera-viner-usmanovu-ordenom-za-zaslugi-pered-otechestvom-i-stepeni
Видео канала «Кубань 24»

Президент Владимир Путин 20 июля наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени главного тренера национальной сборной по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.

Указ о награждении главы Всероссийской федерации художественной гимнастики опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. До этого тренер была удостоена разными степенями ордена в 2005, 2008 и 2018 годах.

Таким образом Винер-Усманова стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Она отметит свой юбилей 30 июля, ей исполнится 75 лет.

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