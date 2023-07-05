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Чернышенко рассказал, как Путин помог Сочи завоевать право на проведение Олимпиады

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/chernyshenko-rasskazal-kak-putin-pomog-sochi-zavoevat-pravo-na-provedenie-olimpiady
Чернышенко рассказал, как Путин помог Сочи завоевать право на проведение Олимпиады
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заявка Сочи на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года официально победила в конкурсе ровно 16 лет назад — 5 июля 2007 года.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который в то время был руководителем оргкомитета «Сочи-2014», рассказал о роли президента России Владимира Путина в этой победе.

По его словам, личное участие Путина в подготовке и презентации заявки Сочи сыграло решающую роль в выборе города-кандидата для проведения Олимпиады 2014 года. При этом Путин, не смотря на риски, прилетел в Гватемалу, где только накануне завершилась гражданская война, и поселился в самой обычной гостинице.

«Участники встреч все уходили такие зомбированные после разговора с ним. Он считывал информацию, а потом общался, как будто он с ними дружит 20 лет», — рассказал Чернышенко.

По его словам, Путин в общении с членами МОК преодолевал все «барьеры». После общения с президентом России представители олимпийской комиссии уходили «растекшимися», сообщает ТАСС.

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