Путин наградил Кондратьева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев удостоился награды за вклад в социально-экономическое развитие региона.

Указ президента России Владимира Путина о награждении государственными наградами Российской Федерации был опубликован 17 апреля на сайте официальном интернет-портале правовых актов.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Кондратьева Вениамина Ивановича — губернатора Краснодарского края», — говорится в указе президента РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин поддержал решение Кондратьева участвовать в выборах губернатора Кубани. Президент России Владимир Путин отметил, что за последние годы в Краснодарском крае сделано очень многое. При этом он подчеркнул, что при таком масштабе всегда есть вопросы, которые требуют особого внимания.

Он пожелал Кондратьеву удачи на предстоящих выборах губернатора Краснодарского края. Кондратьев поблагодарил президента России за оказанное доверие и поддержку. Также глава региона отметил, что за прошедшие 10 лет при поддержке президента и Правительства России в крае удалось добиться заметных результатов.

Подпишись, здесь всегда интересно.