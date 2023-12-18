Путин: на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи приедут участники из 180 стран

Об этом президент России Владимир Путин сказал 18 декабря в видеообращении к участникам заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств.

Глава РФ напомнил, что в марте 2024 году в Сочи пройдет такое важное мероприятие, как Всемирный фестиваль молодежи.

«Этот масштабный форум соберет молодых людей со всего мира. Ожидается приезд представителей более чем 180 государств», — сказал Путин.

Президент выразил надежду, что во Всемирном фестивале молодежи в Сочи примут участие делегации от всех стран-участниц СНГ.