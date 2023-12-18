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Путин: на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи приедут участники из 180 стран

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-na-vsemirnyj-festival-molodezhi-v-sochi-priedut-uchastniki-iz-180-stran
Путин: на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи приедут участники из 180 стран
Скриншот видео пресс-службы Кремля

Об этом президент России Владимир Путин сказал 18 декабря в видеообращении к участникам заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств.

Глава РФ напомнил, что в марте 2024 году в Сочи пройдет такое важное мероприятие, как Всемирный фестиваль молодежи.

«Этот масштабный форум соберет молодых людей со всего мира. Ожидается приезд представителей более чем 180 государств», — сказал Путин.

Президент выразил надежду, что во Всемирном фестивале молодежи в Сочи примут участие делегации от всех стран-участниц СНГ.

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