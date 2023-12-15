Путин анонсировал строительство скоростной ж/д магистрали к Черному морю

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 15 декабря, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.

Глава государства отметил, что предстоящее десятилетие станет для нашей страны годами «большой стройки» и больших проектов, в том числе на железной дороге. Он напомнил, что сейчас в России расширяют Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали, а также модернизируют подходы к морским портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов.

«Одновременно начинаем масштабный проект по созданию сети высокоскоростных железных дорог», — сказал Путин.

Президент уточнил, что на первом этапе планируют создать скоростной маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом. Затем столицу России такими трассами соединят с Минском, Воронежом, Казанью, Нижним Новгородом, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону и Черноморскими курортами.

Глава государства добавил, что высокоскоростные железнодорожные магистрали планируют построить и на территории новых регионов России — ДНР и ЛНР.

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