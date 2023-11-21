Путин: на Всемирный фестиваль молодежи уже подали более 250 тыс. заявок

Россия встретит участников фестиваля из 183 стран как самых дорогих гостей, заявил 21 ноября президент Владимир Путин в видеообращении по случаю 100 дней до старта фестиваля.

«1 марта 2024 года — ровно через 100 дней — в России откроется Всемирный фестиваль молодежи. Это яркое событие состоится в Сочи на Федеральной территории Сириус. Мы будем встречать там гостей со всей нашей планеты как самых дорогих гостей», — сказал глава государства.

Уже получили более 250 тыс. заявок, отметил президент.

«Такой впечатляющий масштаб говорит о том, что нет силы выше дружбы. Об огромном, искреннем интересе к России, к нашей истории, традициям, ценностям и современным взглядам на будущее, который объединил молодых людей в самых разных государствах, во всех частях света», — подчеркнул Путин.

По его словам, всех интересуют достижения России, которые способные вдохновлять и удивлять — это показывает международная выставка-форум «Россия», где запустили обратный отсчет до фестиваля.

В России у молодых людей есть огромное пространство для реализации потенциала, отметил глава государства. Он добавил, что молодежи со всего мира нужно узнать Россию с ее культурным, природным и национальным многообразием.

«Мы хотим, чтобы наши гости увидели, что Россия — это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты», — сказал Путин.

Президент уверен, что фестиваль молодежи поспособствует построению многополярного мира и укреплению суверенитета России.

«Уверен, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира, сможет консолидировать молодежь в поиске тех решений, которые нужны современному мироустройству, в создании прочных основ сотрудничества, на которых будут строиться отношения между странами», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

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