Путин: на примере «Сириуса» в России продолжат развивать образовательные модели

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии «Разговор на равных» в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности 4 октября заявил, что в «Сириусе» создаются уникальные современные методики.

Он добавил, что в работе сейчас принимают участие не только студенты, педагоги и наставники, но и ученые и высокотехнологичные отечественные компании.

«Я нисколько не сомневаюсь, подобные образовательные модели нужно и дальше совершенствовать, и мы, безусловно, будем их тиражировать, развивать», — заявил президент.

Участники Международной олимпиады по финансовой безопасности проявили знания на стыке многих дисциплин, выдержали серьезную конкуренцию и проявили характер, уверен глава государства. Он пожелал финалистам достойно пройти заключительные испытания.

В ходе сессии Путин заявил, что обеспечение финансовой безопасности становится все более важной задачей, и в этой сфере появляется множество передовых решений и технологий.

«Такая практика международного общения, образовательного сотрудничества, налаживания дружеских партнерских контактов в настолько значимой, чувствительной сфере является чрезвычайно важным. Особенно сейчас, когда с каждым годом обеспечение финансовой безопасности становится все более важной, все более сложной, комплексной и, без всякого преувеличения, масштабной задачей. А ее решение требует совместных усилий и высокого уровня подготовки специалистов, причем в самых разных областях», — сказал глава государства.

В этой сфере крайне важны уважение и доверие к интересам партнеров — только в таком случае получится создать уникальную систему расчетов, добавил президент.

Владимир Путин также отметил, что распоряжающиеся мировыми валютами страны стоят во главе «финансовой пирамиды», которая не соответствует интересам большинства.

«Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, все-таки в итоге мы придем к какому-то консенсусу. Не ограничимся только интересами стран, которые возглавляют, так скажем, эту финансовую пирамиду сегодня. Что, собственно, понятно, потому что это вроде бы как их национальные валюты. Но это не соответствует сегодняшним интересам подавляющего большинства человечества», — пояснил президент РФ.

После пленарной сессии глава государства встретился с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус». Он поздравил педагогов с предстоящим Днем учителя, который отмечается в России 5 октября.

«Завтра у нас День учителя. Хочу поздравить всех наставников, педагогов, учителей страны с праздником в вашем лице. Это не профессия, это миссия, мы все это понимаем. Каждый человек, где бы и чем бы не занимался, где бы не жил, к какой бы возрастной группе не относится, всегда помнит о том, что им дала школа, дали педагоги, наставники и учителя», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выступление Владимира Путина на пленарной сессии международной олимпиады в «Сириусе» анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.