Путин: мигранты должны уважать наши законы и традиции

Об этом президент России сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 4 декабря.

По словам главы государства, мигрантов из Средней Азии и Закавказья привозят в Россию из-за нехватки рабочих рук в стране. Однако этих людей нужно готовить для жизни в РФ.

«Эти люди должны быть подготовлены с языковой точки зрения, с этнокультурной. Они должны знать наши традиции и уважать наши законы», — сказал Путин.

Президент добавил, что дети мигрантов должны учиться в российских школах, но из-за этого не должны ухудшаться условия обучения детей местных жителей.

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