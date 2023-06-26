Путин: любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту — обречены на провал

Президент РФ Владимир Путин вечером 26 июня выступил с обращением к гражданам страны.

Начиная свое выступление, президент поблагодарил граждан за выдержку, сплоченность и патриотизм. При этом он отметил, что вооруженный мятеж все равно был бы подавлен.

«Организаторы мятежа понимали, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте гибнут наши товарищи», — сказал глава государства.

По его словам, организаторы мятежа предали свою страну, народ, а также тех кого вовлекли в это преступление. Людям лгали, их толкали на смерть, под огонь и на то, чтобы стрелять в своих.

«Именно такого исхода — братоубийства — хотели враги России: чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице. Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались», — добавил Путин.

Президент также поблагодарил военнослужащих, спецслужб и сотрудников правоохранительных органов, которые встали на пути мятежников и сохранили верность присяге, долгу и своему народу. От трагических разрешительных последствий страну уберегли мужество и самопожертвование павших героев-летчиков.

«Вместе с тем, мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» —это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего», — продолжил глава государства.

Чтобы избежать большой крови, по поручению президента с самого начала событий предпринимались шаги. Время потребовалось и для того, чтобы дать мятежникам возможность осознать ошибку и понять, к каким трагическим последствиям для России ведут их действия.

«Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие. У вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — отметил Путин.

Глава государства также поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за его вклад в мирное разрешения ситуации.

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