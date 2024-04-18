Путин: Крым уверенно и успешно развивается в последние годы

Президент России Владимир Путин 18 апреля провел встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым по видеосвязи.

Глава государства подчеркнул, что ситуация в Крыму на сегодняшний день стабильная и хорошо развивается. Экономика региона постепенно растет, а одним из ее главных локомотивов является строительство.

«Крым развивается успешно и уверенно: и экономика, и социальная сфера – все на марше, на подъеме. Все действует так, как мы и планировали», — сказал Путин.

Аксенов уточнил, что по сравнению с 2014 годом объем валового регионального продукта в Крыму вырос на 370%, достигнув отметки в 705 млрд рублей. Собственные доходы региона за последние 10 лет выросли с 18 до 103 млрд рублей.

Путин поручил Аксенову обращать особое внимание на рост доходов населения в Крыму, добавив, что такую задачу можно решить только комплексно, сообщает пресс-служба Кремля.

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