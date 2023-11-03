Путин: Крым не вернулся бы в состав РФ, если бы к русским относились нормально

Президент России Владимир Путин 3 ноября в ходе встречи с членами Общественной палаты заявил, что полуостров не вошел бы в состав России, если бы на Украине нормально относились к русским людям, их культуре и языку.

Глава государства отметил, что никто бы не стал совершать такие действия с Крымом, если бы у России и Украины сложились современные доброжелательные отношения.

«Ну как, если бы там было все хорошо, если бы к русским людям, к русскому языку, к культуре относились нормально, не было бы вот этих переворотов государственных, разве бы в голову кому-нибудь в России пришло действовать в Крыму том же так, как мы действовали? Ну, конечно, нет», —подчеркнул российский лидер.

В сложившейся ситуации Россия вынуждена была защитить людей от «этой мрази нацистской» — ее просто поставили перед выбором — государство не могло не встать на защиту жителей Крыма, добавил президент.

«То же самое потом и с Донбассом произошло, и с Новороссией», — цитирует Владимира Путина RT.

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