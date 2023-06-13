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Путин: ключ к решению украинского конфликта — прекращение поставок вооружения Западом

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-klyuch-k-resheniyu-ukrainskogo-konflikta-prekrashhenie-postavok-vooruzheniya-zapadom
Путин: ключ к решению украинского конфликта — прекращение поставок вооружения Западом
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом президент России Владимир Пути заявил 13 июня во время встречи с военными корреспондентами.

На встрече глава государства рассказал о ситуации в зоне спецоперации на Украине. По его словам, ключ к решению украинского конфликта находится у Запада. Для этого «им нужно прекратить поставки вооружений и техники Украине». Президент также отметил, что в случае прекращения поставок вооружений Украина сама скоро захочет провести переговоры.

Также Владимир Путин заявил о том, что Россия не планировала ни крымских событий, ни СВО.

«Ведь мы не планировали ни крымских событий, мы не планировали ни событий, которые сейчас происходят. Я же сказал, и в ходе нашей сегодняшней встречи — мы пытаемся прекратить этот вооруженный конфликт. К сожалению, нас вынудили это делать вооруженным», — отметил он.

Говоря о дальнейших действиях в ходе СВО Путин отметил, что у России есть планы разного характера.

«Все будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания этого так называемого контрнаступления. Это ключевой вопрос. Думаю, что — я с полным основанием об этом говорю — понимая катастрофические, именно катастрофические потери, руководство (Украины), какое бы оно ни было, голова-то на плечах есть, они должны задуматься о том, что делать дальше», — цитирует Путина РИА «Новости».

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