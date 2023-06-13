Путин: вводить военное положение и объявлять дополнительную мобилизацию в РФ нет необходимости

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 13 июня во время встречи с военными корреспондентами.

«Военное положение? Нет смысла никакого. Необходимости такой нет сегодня», — сказал Путин.

Президент отметил, что сегодня в стране нет необходимости проводить дополнительную мобилизацию или отправлять в зону проведения специальной военной операции солдат срочной службы. По словам Путина, цели спецоперации меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом остаются неизменными.

Президент также высказался о недавних атаках ВСУ на Белгородскую область. Он отметил необходимость укрепления государственной границы РФ с Украиной и добавил, что этот процесс уже идет.

Кроме того, Путин заявил, что если прилеты на территорию России будут продолжаться, то власти страны будут вынуждены рассмотреть вопрос о создании на Украине «санитарной зоны» на большом удалении от границы. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность граждан РФ.

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