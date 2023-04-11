Путин: к концу апреля инфляция снизится до 3%
Об этом президент России Владимир Путин заявил 11 апреля в ходе совещания по экономическим вопросам.
По его словам, по состоянию на 3 апреля инфляция опустилась до 3,3%, а к концу месяца ожидается менее 3%. Кроме того, президент отметил, что с учетом минимальной безработицы в РФ по стране не хватает рабочих рук.
«Здесь надо решить три главные задачи. Первое — использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы, а такие регионы у нас есть», — сказал Владимир Путин.
Также нужно активнее применять технологии автоматизации и бережливого производства в социальной сфере и экономике, чтобы задействовать дополнительный внутренний кадровый резерв, продолжил президент.
«И третье — важно увеличить инвестиции в подготовку специалистов по самым важным, востребованным профессиям», — заключил глава государства.
Путин также заявил, что экономическая активность в России будет повышаться — на это указывает индекс деловой активности. Однако факторы риска для экономики страны никуда не делись, добавил президент.
«Расслабляться в этой связи, пускать ситуацию на самотек, полагая, что все само по себе будет хорошо, было бы неправильно, на это мы права не имеем», — отметил глава государства.
Путин рассказал, что ограничения на вывоз капитала из России позволили снизить угрозы для финансовой системы.
«Во втором квартале прошлого года Банк России и правительство ввели ограничения на вывоз капитала. И это позволило снизить угрозы для нашей финансовой системы, обеспечить ее стабильность, а затем, исходя из объективной картины, некоторые ограничения были сняты или ослаблены», — сказал президент.
За первый квартал 2023 года в консолидированный бюджет России поступило более 13 трлн рублей, заключил Владимир Путин. Это соответствует прошлогодним показателям, сообщает РИА «Новости».
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