Путин: к детям бойцов, находящихся в зоне СВО, нужно проявлять особое внимание

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым в Кремле 23 октября заявил, что о детях бойцов СВО нужно заботиться как о своих собственных.

«Здесь все важно, но то, что вы сказали про детей, — это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных», — заявил он.

Глава региона рассказал Путину, что власти республики активно реализуют проект «Дети героев» — в его рамках ситуацию с детьми участников СВО держат под особым контролем, сообщает телеканал «360».

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