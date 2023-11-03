Путин: из «бензоколонки» Россия превращается в самодостаточную страну

Президент России Владимир Путин 3 ноября в ходе встречи с членами Общественной палаты РФ заявил, что страна становится самодостаточным государством с перерабатывающим производством.

По словам президента, сейчас в структуре экономики такое производство составляет 43%.

«Нам когда-то говорили, тыкали пальцем в нас, что мы «бензоколонка», а не экономика. Когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций», — заявил Путин.

Глава государства также допустил рост ВВП России по итогам года — вплоть до 3%.

«У нас в этом году рост ВВП будет 2,8—2,9%, а то и 3%. А в ведущих экономиках Европы — минус. Небольшой, но минус. И они страдают, реально проблемы возникают. Мы не радуемся этому, но просто констатируем сам факт», — цитирует Владимира Путина RT.

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