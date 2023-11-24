Путин: искусственный интеллект может помочь учителям и врачам

Президент России Владимир Путин 24 ноября в ходе конференции заявил, что технологии ИИ могут стать хорошим подспорьем для человека.

«Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя. Однако он может служить их верным, эффективным помощником», — заявил глава государства.

ИИ откроет новую главу в истории человечества, отметил Путин. Сейчас наиболее актуально развитие генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей.

«Такие направления обозначались буквально несколько лет назад, но всего за год с нашей прошлой встречи стали доминировать и раскрываться. Широкое использование этой технологии уже стало повседневной реальностью. Не все пока получается идеально, но модель постоянно совершенствуется, выполняет как прикладные, так и творческие задачи», — сказал президент.

Владимир Путин также поручил существенно нарастить мощности российских суперкомпьютеров и предоставить ученым доступ к ним — это необходимо для развития генеративного ИИ.

«Действующие мощности российских суперкомпьютеров следует, конечно же, нарастить не менее чем на порядок. Также прошу предложить механизм, который обеспечит доступ отечественных ученых к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам», — сказал глава государства.

Особые льготы для пользования такими компьютерами должны получить школьники, студенты и аспиранты, которые уже занимаются научной и практической деятельностью в этой сфере.

Сейчас в полном объеме регионы не пользуются возможностями искусственного интеллекта, считает президент.

«Надеюсь, что мы будем более активно работать по этому направлению. Когда говорю «мы», имею в виду не только правительство, но и регионы, отрасли производства и отдельные предприятия», — подчеркнул он.

ИИ позволит создать условия для повышения доходов граждан — на смену неквалифицированным рабочим местам должны прийти современные, которые потребуют серьезных умений, знаний и компетенций, заявил Путин.

«Автоматизация, повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта — это не только ресурс для укрепления нашего научного, образовательного, технологического, производственного потенциала. Это и одно из важнейших условий опережающего роста доходов граждан, формирования в России экономики высоких заработных плат, повышения качества жизни людей как главной цели нашего развития», — отметил глава государства.

Он призвал усиливать преимущество России в области ИИ — она является одной из немногих стран, у которых есть собственные разработки в этой сфере.

«Нужно укреплять это наше конкурентное преимущество, создавать на основе таких технологий новые рынки, целое созвездие продуктов и услуг», — призвал Путин.

Часть западных поисковых систем игнорируют и отменяют российскую культуру, работая ангажированно и избирательно, заявил президент. Исключение России из алгоритмов ИИ — это попытка отмены РФ в цифровом пространстве, добавил он.

«Алгоритм может указать машине, например, что России, нашей культуры, науки, музыки, литературы просто не существует. Своего рода отмена в цифровом пространстве», — заключил президент.

Технологический мир будущего должен быть многополярным и строиться на основе сотрудничества и доверия, уверен президент. Россия готова делиться опытом с другими странами, отметил он. Кроме того, Путин поручил оперативно внести поправки об экспериментах в сфере цифровых инноваций, чтобы защитить граждан при внедрении цифровых решений.

«Правительство подготовило изменения в закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Должны быть сведены к минимуму любые угрозы для граждан, для сохранения персональных данных», — отметил президент.

С поправками механизм будет работать быстрее практически в два раза, а излишние бюрократические требования снимаются. Однако при этом устанавливается ответственность за причинение вреда в результате тестирования технологий.

Также в ближайшее время глава государства планирует утвердить новую редакцию национальной Стратегии развития ИИ — с учетом стремительного роста технологий в нее внесут несколько существенных изменений.

Владимир Путин поручил расширить подготовку кадров в сфере развития ИИ — прием студентом нужно увеличить за счет бюджетных средств. Он отметил, что также сфера может получить допфинансирование, если обязательство финансировать работы возьмут на себя ведущие компании.

«Мы готовы подумать о том, чтобы изменить структуру финансирования науки и направить дополнительные средства на исследования и разработки в сфере применения генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей», — сказал президент.

Запретить развитие искусственного интеллекта невозможно, процесс будет продолжаться, заключил президент.

«Я убежден, что будущее не за запретами развития технологий. Это запретить невозможно, все равно технологии будут развиваться. Если мы что-то запретим, они будут развиваться в другом месте», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Читайте также: Путин объявил 2024 год в России — Годом семьи.