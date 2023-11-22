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Путин объявил 2024 год в России — Годом семьи

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-obyavil-2024-god-v-rossii-godom-semi
Путин объявил 2024 год в России — Годом семьи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликовали 22 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Провести в 2024 году в Российской Федерации Год семьи», — говорится в документе, подписанном Путиным.

Президент поручил правительству до 27 декабря разработать и утвердить план основных мероприятий, посвященных Году семьи, а также создать профильный организационный комитет, утвердив его состав. Главой оргкомитета стала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Читайте также: участники СВО и их семьи получают льготы и компенсации в Краснодарском крае. Федеральные и региональные выплаты предоставляют мобилизованным, добровольцам, контрактникам и их семьям.

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