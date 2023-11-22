Путин объявил 2024 год в России — Годом семьи

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликовали 22 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Провести в 2024 году в Российской Федерации Год семьи», — говорится в документе, подписанном Путиным.

Президент поручил правительству до 27 декабря разработать и утвердить план основных мероприятий, посвященных Году семьи, а также создать профильный организационный комитет, утвердив его состав. Главой оргкомитета стала вице-премьер России Татьяна Голикова.

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