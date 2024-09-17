Путин: интеграция Донбасса и Новороссии — в приоритетах бюджета РФ
Экономика
17.09.2024 14:25
Президент России Владимир Путин рассказал о приоритетах бюджета в ходе совещания по экономическим вопросам 17 сентября.
По его словам, в числе приоритетов бюджета должна оставаться интеграция Донбасса и Новороссии.
Кроме того, в приоритетах бюджета также должны быть соцподдержка граждан и укрепление обороноспособности страны, отметил глава государства.
Также Путин отметил важность повышения качества жизни, технологического развития социальной сферы и экономики, а также расширения инфраструктуры, сообщает RT.
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