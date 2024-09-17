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Путин: интеграция Донбасса и Новороссии — в приоритетах бюджета РФ

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-integratsiya-donbassa-i-novorossii-v-prioritetah-byudzheta-rf
Путин: интеграция Донбасса и Новороссии — в приоритетах бюджета РФ
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал о приоритетах бюджета в ходе совещания по экономическим вопросам 17 сентября.

По его словам, в числе приоритетов бюджета должна оставаться интеграция Донбасса и Новороссии.

Кроме того, в приоритетах бюджета также должны быть соцподдержка граждан и укрепление обороноспособности страны, отметил глава государства.

Также Путин отметил важность повышения качества жизни, технологического развития социальной сферы и экономики, а также расширения инфраструктуры, сообщает RT.

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