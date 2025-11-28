Путин: идея проведения саммита Россия — США в Будапеште принадлежала Трампу

Президент России Владимир Путин 28 ноября встретился в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В ходе диалога в Кремле глава российского государства поприветствовал гостей и отметил, что, несмотря на некоторые расхождения во взглядах на часть вопросов в международной повестке, отношения между Венгрией и Россией сложились так, что страны могут откровенно разговаривать, обсуждать любые вопросы и искать решения любых проблем.

Владимир Путин подчеркнул, что российские власти знают взвешенную позицию Венгрии по украинскому вопросу и поблагодарил за то, что власти страны согласились организовать у себя российско-американский саммит.

«Спасибо за то, что вы так откликнулись на возможную встречу между мной и президентом Соединенных Штатов именно в вашей стране. Это было предложение Дональда, он сразу сказал: у нас хорошие отношения с Венгрией, и у тебя с Виктором хорошие отношения, и у меня, вот предлагаю этот вариант. Конечно, мы с удовольствием согласились», — рассказал Путин.

Президент России также отметил, что, если в ходе переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, он будет этому очень рад, сообщает пресс-служба Кремля.

