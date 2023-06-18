Путин: главком ВСУ Залужный может находиться за границей

Об этом президент РФ заявил в ходе закрытой части встречи с военными корреспондентами.

Кадры с мероприятия опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Ну вы у него (Залужного) спросите. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос, известно ли ему местонахождение главкома ВСУ.

Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесённых в мае ВС РФ по некоторым военным объектам ВСУ. По данным СМИ, военачальник перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста, сообщает РИА «Новости».

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