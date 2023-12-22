Путин: эпидемиологическая ситуация в России сейчас непростая

Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 22 декабря на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, которое прошло в формате видеоконференции.

В нем приняли участие: Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Сергей Шойгу, Сергей Лавров и др. Основной темой совещания стало обеспечение коллективной биологической безопасности.

«С учетом тех проблем, с которыми сталкивались в ковид, да и сейчас, ситуация не такая, конечно, но тем не менее непростая с точки зрения эпидемиологической ситуации», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

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