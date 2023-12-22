Масочный режим ввели в поликлиниках и больницах Краснодарского края

Об этом сообщили в региональном минздраве. Вернуть масочный режим в медучреждениях Кубани решили из-за увеличения случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

Обязательный масочный режим будет действовать во всех поликлиниках и больницах Краснодарского края. Носить защитные маски будут не только медики, но и все посетители.

«Просим пациентов отнестись к этому с пониманием, позаботиться о своем здоровье и здоровьем своих родных и близких», — сказала первый замминистра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская.

Она отметила, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на зимние месяцы.

По данным минздрава, с начала осени на Кубани привились уже свыше 3,1 млн человек. Сделать прививку можно в ближайшей поликлинике. Мобильные пункты вакцинации завершили работу в регионе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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