Путин: доход бюджета возрастает, но лишних денег в стране нет

Президент России Владимир Путин 23 июля в ходе встречи с председателем Счетной палаты РФ Борисом Ковальчуком заявил, что необходимо следить за финансовой дисциплиной.

«Да, у нас и доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный, ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет», — сказал глава государства.

Владимир Путин заявил, что председателю Счетной палаты необходимо внимательно следить за финансовой дисциплиной, тем более не пропустить все, что «называется криминалом». Также президент отметил, что при необходимости Ковальчук может обращаться к нему напрямую для обсуждения всех сложных вопросов.

«Команда у вас хорошая, профессиональная. Очень на вас рассчитываю», — цитирует Владимира Путина сайт Кремля.

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