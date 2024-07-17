Путин поручил законодательно урегулировать майнинг криптовалют в России

Президент России Владимир Путин поднял вопрос с криптовалютой в стране на совещании по экономическим вопросам, которое прошло 17 июля в формате видеоконференции.

Глава государства отметил, что сегодня криптовалюты не являются денежными единицами, однако их все чаще используют для платежей в международных расчетах. При этом, для майнинга криптовалюты требуется большое количество электричества, что чревато различными проблемами не только для людей, но и для социальных объектов и предприятий.

По данным Минэнерго РФ, на майнинг криптовалют в стране каждый год расходуют до 16 млрд киловатт-часов. Это около 1,5% от общего объема потребляемой электроэнергии в России. Этот показатель постепенно продолжает увеличиваться.

Специалисты уверены, что неконтролируемый рост потребления света для добычи криптовалюты может привести к дефициту электричества в стране. Подобные случае уже фиксируют на востоке РФ.

«Здесь нужно принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что он уже давал поручения урегулировать майнинг криптовалют в стране на законодательном уровне, сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте также: запретить организацию обращения криптовалют в России предложили в Госдуме. Инициатива также предусматривает установление требований к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.