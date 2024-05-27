Путин: для реализации инвестиций в Узбекистане создаем фонд на 500 млн долларов

Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев 27 мая приняли участие в заседании Совета регионов двух стран. В форуме приняли участие 22 российских губернатора и 14 узбекистанских акимов.

Путин отметил, что региона играют важную роль в укреплении отношений между РФ и Узбекистаном. По его словам, договорно-правовая база межрегионального сотрудничества между государствами постоянно расширяется и дополняется. Товарооборот уверенно увеличивается. По итогам 2023 года он составил почти 10 млрд долларов.

Российский президент добавил, что на рынке Узбекистана сейчас работает свыше 3 тыс. предприятий с участием России. Для реализации перспективных инвестиционных проектов в Узбекистане с участием регионов обеих стран создает специальный фонд общим объемом в 500 млн долларов.

«Российская сторона готова внести свою долю — 400 млн долларов. Средства выделены и подготовлены», — сказал Путин.

Глава государства уточнил, что эти средства направят в разные сферы экономики Узбекистана, сообщает пресс-служба Кремля.

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