Кондратьев принял участие в заседании Совета регионов России и Узбекистана

Форум с участием президента РФ Владимира Путина, главы Узбекистана Шавката Мирзиеева, руководителей регионов, ведомств и министерств обеих стран прошел 27 мая в Ташкенте.

В заседании Совета регионов РФ и Узбекистана принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В рамках мероприятия стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между Россией и Узбекистаном. Участники заседания рассмотрели вопросы союзничества и стратегического партнерства между государствами, а также обменялись мнениями по важным проблемам.

«В общей сложности 78 из 89 субъектов РФ осуществляют взаимовыгодное партнерство с узбекскими областями», — сказал Путин.

За последние три года объем товарооборота между Кубанью и Узбекистаном увеличился более чем в три раза. По итогам прошлого года он составил 240 млн долларов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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