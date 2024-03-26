Более 10 предприятий представят Кубань на выставке «Иннопром» в Узбекистане

Промышленную выставку проведут в Ташкенте с 22 по 24 апреля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 26 марта.

Кубань — постоянный участник промышленной выставки в Узбекистане, отметил Кондратьев. По его словам, в этом году кубанскую продукцию представят в четвертый раз. На этом мероприятии предприниматели заключают взаимовыгодные договоры с зарубежными партнерами. Глава региона добавил, что только в 2023 году предприятия подписали свыше десяти соглашений о поставках более чем на 1 млрд рублей.

«В этом году концепцию краевой экспозиции формировали с учетом высокой заинтересованности в наращивании экспорта продукции краевых производителей. Участниками презентации станут более 10 кубанских индустриальных компаний», — подчеркнул губернатор.

Промышленный потенциал края продемонстрируют предприятия металлургии и металлообработки. Также на выставке представят путевую технику спецназначения, возможности энергетического и нефтегазового машиностроения, парфюмерно-косметической отрасли. В этом году площадь стенда расширили до 121 кв. метра.

Коллективную экспозицию краевых предприятий на выставке организует министерство промышленной политики совместно с Фондом развития промышленности Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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