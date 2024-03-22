Кубанский винодел представил свою продукцию на международной выставке в Китае

Юбилейная 110-я выставка China Food & Drinks Fair проходит в городе Чэнду. Это одно из крупнейших в мире мероприятий, в котором ежегодно участвуют около 3 тыс. производителей продуктов питания и напитков.

В 2024 году к участию пригласили несколько компаний из России, Беларуси, Армении, а также европейских производителей напитков и многих других представителей отрасли.

Одним из участников выставки стал производитель напитков «Фанагория». Китай является крупнейшим экспортером товаров кубанского винодела за рубежом. Ежегодные поставки в эту страну превышают 800 тыс. единиц продукции.

Выставку China Food & Drinks Fair проводят с 1955 года, ее площадь превышает 100 тыс. кв. м. За столько лет мероприятие получило высокий статус и оказывает серьезное влияние на пищевую и винную промышленность Поднебесной.

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