Путин: для армии нужно создавать боевые лазеры, роботов и оружие на основе ИИ

Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время расширенного заседания коллегии Минобороны.

Глава государства отметил, что в войска необходимо направлять самое современное оружие. В следующем году объемы закупок и ремонта вооружений заметно увеличат. Президент призвал продолжать создавать для армии и флота задел на будущие годы.

«Предстоит разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружения. Имею ввиду: роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципов», — сказал Путин.

Президент добавил, что не менее важной задачей является снабжение всем необходимым войск, участвующих в СВО. По его словам, этот процесс улучшается.

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