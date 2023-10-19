Путин: число занимающихся спортом людей в России выросло до 70 млн

О росте популярности спорта у россиян президент Владимир Путин сообщил 19 октября на заседании Совета по физкультуре и спорту.

Глава государства отметил, что развитию массового спорта в России уделяют большое внимание и значение как на федеральном, так и на региональном уровне. По его мнению, это приносит положительные результаты.

«За последних четыре года число граждан РФ, которые систематически занимаются спортом, выросло с 40% до 53%. Это около 70 млн человек», — сказал Путин.

Президент выразил уверенность, что уже в следующем году число россиян, которые регулярно занимаются спортом, достигнет 55%, а в 2030 году — 70%.

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