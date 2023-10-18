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Путин: Черное море начинают патрулировать истребители ВКС России с «Кинжалами»

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-chernoe-more-nachinayut-patrulirovat-istrebiteli-vks-rossii-s-kinzhalami
Путин: Черное море начинают патрулировать истребители ВКС России с «Кинжалами»
Путин: Черное море начинают патрулировать истребители ВКС России с «Кинжалами»

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 18 октября во время пресс-конференции по итогам рабочего визита в Китай.

«По моему поручению, Военно-космические силы России на постоянной основе начинают патрулирование воздушного пространства над Черным морем, в нейтральной зоне», — сказал Путин.

Президент отметил, что российские истребители МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал», которые имеют дальность более 1 тыс. км и скорость — 9 Махов.

Путин подчеркнул, что введение патрулирования российских истребителей на Черным морем — не является угрозой для других стран.

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