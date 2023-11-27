Путин: банковский сектор РФ проходит через все сложности, созданные извне

Президент России Владимир Путин 27 ноября встретился с главой ВТБ Андреем Костиным и обсудил с ним текущую обстановку в банковском секторе страны.

По словам Костина, уходящий год стал очень успешным не только для ВТБ, но и для других российских банков. Прибыль кредитных организаций в стране продолжает расти. Это происходит в сложных условиях ужесточения санкций со стороны Запада. Глава ВТБ подчеркнул, что отечественный банковский сектор смог перестроиться и сфокусироваться на России и дружественных странах.

«Вот видите, наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор РФ будет проходить таким образом все сложности, создающиеся извне. Не учли, казалось бы, элементарные вещи», — сказал Путин.

Президент добавил, что в современной финансовой системе банки — это важная часть экономики, отражающая ее состояние в целом, а не просто «кубышка» для хранения денег.

По мнению Костина, из-за резкого повышения ключевой ставки в следующем году в России ожидается снижение роста доходов в банковском секторе, сообщает пресс-служба Кремля.

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