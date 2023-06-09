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Путин 9 июня в Сочи встретится с Лукашенко и Пашиняном

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-9-iyunya-v-sochi-vstretitsya-s-lukashenko-i-pashinyanom
Путин 9 июня в Сочи встретится с Лукашенко и Пашиняном
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путин сегодня находится в Сочи, и начнет он публичную часть своего рабочего дня с неформальной беседы с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко», — сказал он.

По словам Пескова, после встречи с Лукашенко президент России отправится из своей резиденции «Бочаров ручей» в Сириус, где встретится с главами делегаций СНГ и ЕАЭС. Встречать его на мероприятии будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На площадке заседаний глав правительств состоится выступление и Путина, и Мишустина, и глав зарубежных делегаций.

Кроме того, Путин 9 июня проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и посетит Академию единоборств в Сириусе, который построили по его поручению, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: премьер-министр Беларуси Роман Головченко намерен встретиться с Михаилом Мишустиным в Сочи на этой неделе, чтобы обсудить важные вопросы.

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