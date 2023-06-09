Премьер-министр Беларуси намерен встретиться с Мишустиным в Сочи на этой неделе

С 7 по 9 июня в Сириусе проходят заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко сообщил, что намерен отдельно встретиться с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, чтобы обсудить важные вопросы.

«В ходе визита планируем также провести двусторонние встречи с главами правительств других стран. Подробнее рассмотрим подготовку к встрече с делегацией Российской Федерации», — сказал Головченко.

Белорусский премьер подчеркнул необходимость сосредоточиться на реализации договоренностей, которые были достигнуты главами государств 26 мая, сообщает ТАСС.

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