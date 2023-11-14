Путин: 7 млн россиян улучшили жилищные условия в 2023 году

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 14 ноября во время рабочей встречи с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

С начала года из аварийного жилья в стране расселили 104,4 тыс. человек. Благоустроили более 7 тыс. общественных пространств.

«У нас в 2023 году улучшили жилищные условия 7 млн человек. Это 3,2 млн семей», — сказал Путин.

В эксплуатацию ввели уже уже 83,6 млн кв. метров нового жилья. До конца года это показатель вырастет до 104 млн кв. метров — это новый рекорд, сообщает пресс-служба Кремля.

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