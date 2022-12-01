Путин 1 декабря встретится с молодыми учеными в «Сириусе»
Политика
01.12.2022 08:23
II Конгресс молодых ученых откроется 1 декабря в парке науки и искусств «Сириус». Президент России Владимир Путин посетит Краснодарский край и встретится с участниками конгресса.
В беседе с главой государства примут участие молодые исследователи, слушатели программы развития кадрового резерва и победители конкурса «Лидеры России». Годом ранее Путин уже принимал участие в открытии Конгресса молодых ученых и обсудил с молодыми учеными множество актуальных тем.
Ожидается, что на встрече с президентом в «Сириусе» 1 декабря молодые ученые представят свои проекты по развитию науки и технологий. Путин также ознакомится с работой лабораторного комплекса, с помощью которого решают задачи высокой сложности в медицине, генетике, фармацевтике и сельском хозяйстве, сообщает ТАСС.
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