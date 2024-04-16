Путевку в санаторий Геленджика получила осужденная из Бурятии

В Бурятии осужденная, состоящая на учете филиала уголовно-исполнительной системе по Иволгинскому району, получила путевку в санаторий.

По данным УФСИН Бурятии, женщина является инвалидом 3-й группы. Она написала заявления с просьбой об оказании помощи в получении путевки на санаторно-курортное лечение.

Сотрудники УФСИН с помощью Клиентской службы социального фонда России в Иволгинском районе оказали помощь инвалиду. Женщине выдали путевку на 24 дня в Базовый санаторий имени Ломоносова в Геленджике, где она пройдет лечение и реабилитацию, сообщает пресс-служба УФСИН по Республике Бурятия.

Читайте также: скучаю по дочкам — осужденная за убийство сына краснодарка написала письмо матери.