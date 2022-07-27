Путешественник из Кущевского района на мотоцикле добрался до Таджикистана
Общество
27.07.2022 08:50
Житель станицы Шкуринской Юрий Зелепукин отправился в путешествие на мотоцикле до горного Памира в Таджикистане.
Накануне мужчина оставил за спиной Узбекистан. Он переночевал в местной гостинице и рассказал, что в номере не было кондиционера, только вентилятор. Путешественник оценил апартаменты на три с плюсом.
Позже кубанец благополучно проследовал до Таджикистана. В пути он повстречал единомышленников из Италии и Германии.
«Дорога из Ташкента в Душанбе, какая красота. Вот такая узкая дорога, но хорошего качества», — сказал Юрий Зелепукин.
Сейчас мототурист держит путь к перевалу Акбайтал, который находится на высоте 4 тыс. 655 м над уровнем моря.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», пенсионер из Кущевского района отправился в мотопутешествие в Таджикистан.
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