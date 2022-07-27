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Путешественник из Кущевского района на мотоцикле добрался до Таджикистана

Общество
27.07.2022 08:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/puteshestvennik-iz-kushhevskogo-rajona-na-mototsikle-dobralsya-do-tadzhikistana
Видео канала «Кубань 24»

Житель станицы Шкуринской Юрий Зелепукин отправился в путешествие на мотоцикле до горного Памира в Таджикистане.

Накануне мужчина оставил за спиной Узбекистан. Он переночевал в местной гостинице и рассказал, что в номере не было кондиционера, только вентилятор. Путешественник оценил апартаменты на три с плюсом.

Позже кубанец благополучно проследовал до Таджикистана. В пути он повстречал единомышленников из Италии и Германии.

«Дорога из Ташкента в Душанбе, какая красота. Вот такая узкая дорога, но хорошего качества», — сказал Юрий Зелепукин.

Сейчас мототурист держит путь к перевалу Акбайтал, который находится на высоте 4 тыс. 655 м над уровнем моря.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пенсионер из Кущевского района отправился в мотопутешествие в Таджикистан.

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